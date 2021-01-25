«Мамочка, мамуля»: Глюкоза опубликовала эксклюзивные архивные фото, поздравив маму

Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась со своими фанатами эксклюзивными архивными кадрами. Певица показала, как выглядела в раннем детстве и поздравила свою маму с праздником — днем Татьяны.

«Мамочка, мамуля! Я уже тогда знала, куда мне нужно и что я хочу! Спасибо тебе за то, что поддерживала! Здоровья тебе крепкого, радости от каждого дня! Мы повзрослели! А ты все еще молодая, красивая и любимая! И пусть так будет всегда», — написала Глюкоза.

Напомним, что 34-летняя артистка — мама двух дочек. Старшей — Лидии — в этом году исполнится 14 лет. А младшей — Вере — будет десять. С 2006 года Ионова замужем за бизнесменом Александром Чистяковым.

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