Зимний шарм: Юдашкина в пестрой шубе подчеркнула ноги джинсами по фигуре

Марина и Валентин Юдашкин живут за городом — их особняк располагается в 5 км от Москвы в поселке Баковка. Пара часто прогуливается в его окрестностях, наслаждаясь свежим хвойным воздухом бора.

Зимой жена кутюрье старается утеплиться — в ее гардеробе, к примеру, есть теплая песочная парка, пушистая шуба из натурального меха ниже колен, прекрасный экземпляр по щиколотки и другие.

Их она надевает в морозы, а когда на дворе нет сильного мороза, 62-летняя блондинка предпочитает примерять короткую модель «автоледи». В ней, к тому же, хорошо видны ноги женщины, стройности которых можно позавидовать.

Отметим, что Валентин Юдашкин тоже не прочь нарядиться в меха. Его не раз видели на публике в белой шубе в пол с двубортным воротником.

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