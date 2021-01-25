«Приходи ко мне почаще во снах»: умер папа Анастасии Каменских

Певица Анастасия Каменских рассказала о семейной трагедии. Умер папа вокалистки Алексей Иосифович Жмур, который в свое время был капитаном команды «Динамо» по волейболу. Мужчине был 81 год.

Настя Каменских посвятила папе трогательный пост в Instagram, показав последнее видео с ним, записанное в канун нового года.

«Папочка, любимый мой, 2021 год мы с тобой вместе встречаем», — говорит певица в кадре.

Настя ласково обнимает отца за плечи и целует его. В публикации певица призналась папе в любви и попросила его приходить к ней во снах.

«Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!» — написала Анастасия Каменских.

Поклонники звезды выразили ей свои соболезнования в связи с тяжелой утратой.

больше по теме «Идеальное для встречи Нового года»: Каменских облачилась в белое мерцающее платье в пол

«Он всегда с вами, Настя. В вашем сердце», «Выражаю свои соболезнования. Терять родных тяжело», «Скорбим вместе с вами, Настя! Сил вам пережить это горе», — высказываются в Сети.

Смотрите также