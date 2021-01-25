«Понимаю – я на дне»: Собчак вспомнила позорный эпизод, из-за которого бросила пить

Светская львица призналась, что однажды ее не пустили в приличное место из-за ее непотребного внешнего вида.

Ксения Собчак в беседе с Михаилом Ефремовым на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» призналась, что в юности вела довольно раскрепощенный образ жизни. Она нередко выпивала и появлялась в таком виде на людях, а однажды ее даже выпроводили из приличного заведения.

При этом зависимости звезда никогда не испытывала, что позволило ей с легкостью отказаться от алкоголя.

«Я помню этот момент, когда поняла, что надо с этим завязывать. Шесть утра, после каких-то вечеринок я прихожу в ресторан «Пушкин», и меня туда не пускают! Притом, что я уже известный человек. То есть я уже в таком всклокоченном виде, что меня выпроваживают. Как бомжа! В этот момент я понимаю — я на дне», — рассказала светская львица.

Ефремов тоже признался, что много пил в пору юности и очень счастлив жить сейчас без алкоголя. Даже в тот момент, когда он узнал о ДТП с участием своего отца Михаила Ефремова, он не потянулся к бутылке. При этом артист считает, что зеленый змий мог привести и его к подобным последствиям. Но он вовремя остановился и начал вести здоровый образ жизни, постоянно работая над собой вместе с психотерапевтом.

Смотрите также