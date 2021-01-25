«Какая красивая»: Маша Горбань блеснула «ложбинкой греха», облачившись в легкий сарафан

В конце прошлого года Мария Горбань отметила свой 34-й день рождения. Праздник устроила на Бали, где она отдыхала с друзьями и мужем. После этого «экранная жена» Дмитрия Нагиева решила устроить себе еще один отпуск и отправилась с мамой и дочкой на Мальдивы.

По возвращении в Москву, актриса продолжает делиться теплыми воспоминаниями об отдыхе. На этот раз она опубликовала в своем Instagram видеоролик, на котором веселилась в компании своих родных. Маша позировала в легком сарафане с цветочным принтом, блеснув своим выдающимся бюстом.

«Вау, красотка! Какая красивая! Как всегда, шикарная!» — писали пользователи Сети.

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