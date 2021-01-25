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«С днем ангела»: Любовь Толкалина, облаченная в белое платье с контрастным поясом, запечатлелась с мамой

Актриса поздравила родного человека с именинами.

«С днем ангела»: Любовь Толкалина, облаченная в белое платье с контрастным поясом, запечатлелась с мамой
Любовь Толкалина. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba/

25 января в России отмечается Татьянин день — праздник всех студентов и представительниц прекрасного пола, которым при рождении дали это чудесное имя. Многие знаменитости в этот день публично поздравляют своих родных и близких Татьян с именинами.

Так, известная актриса Любовь Толкалина с любовью и теплотой публично пожелала своей маме Татьяне всего самого наилучшего.

«Татьянин день! Мамулины именины! С днем ангела всех Танечек!» — написала артистка в Instagram.

Вообще же, звезда назвала 25 января семейным праздником, поскольку в этот день она еще и поздравляет свою дочку Марию Михалкову-Кончаловскую с Днем студентов, а папу, который является большим поклонником творчества Владимира Высоцкого, с днем рождения поэта, музыканта и актера.

Свой пост Любовь Толкалина проиллюстрировала снимком с мамой. Две женщины запечатлены в цветущем весеннем саду на фоне покрытых белыми цветами деревьев.

Актриса облачилась в платье свободного кроя белого цвета, сделав акцент на талии контрастным поясом с орнаментом. А мама звезды выбрала брючный костюм с принтованным низом и однотонным верхом.

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