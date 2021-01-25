«Я просто приезжал и был рядом»: Никита Ефремов вспомнил, как общался с отцом после ДТП

Сын заслуженного артиста навещал родственника перед тем, как его забрали в колонию.

Никита Ефремов впервые прокомментировал ситуацию с ДТП, в котором виновником трагедии оказался его отец Михаил Ефремов. Артист не решился сразу после известия о случившемся появиться на месте аварии. Однако позже он навещал отца и пытался его поддержать, об этом он рассказал на YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

«Через несколько дней я был у него дома. В этой ситуации мне было важно любить его несмотря ни на что. И любить — это не значит, что оправдывать, просто энергетически. Я просто приезжал к нему и был рядом с ним», — рассказал сын набедокурившей знаменитости.

По его словам, они практически не обсуждали случившееся, а когда отец заводил разговор, то не отвечал ему на эти темы. Кроме того, сам Михаил Олегович не является открытым человеком, все переживания по поводу случившегося он предпочитал хранить в глубине своей души.

Ксения Собчак поинтересовалась, почему ее собеседник не отговорил отца от услуг адвоката Эльмана Пашаева, который вел себя во время суда не самым профессиональным образом. Никита признался, что тот ему сразу не понравился, но его мнения никто не спрашивал, поэтому он предпочел молчать. По сути, все его общение с отцом сводилось к каким-то сторонним беседам, поэтому он не знает, почему отец менял тактику и показания во время суда.

Все случившееся артист считает большим жизненным уроком для своего отца. Он также не исключает, что и сам мог бы оказаться в подобной ситуации, поскольку некогда злоупотреблял алкоголем. В настоящий момент он понял свою ошибку и старается вести здоровый образ жизни, заниматься личностным развитием.

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