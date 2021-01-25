«Многие уверены, что он никогда не был женат»: Корчевников впервые рассказал о тайной жене Шифрина

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», где его гостем стал Ефим Шифрин, впервые рассказал о его тайной жене, с которой тот расстался в 26 лет. Отметим, что с тех пор артист больше никогда не женился.

«В 26 лет я пережил опыт, который принято называть главным в жизни и из-за которого я до сих пор живу в одиночестве. Я женился. Признался как-то известный юморист, актер театра и кино Ефим Шифрин. А ведь многие уверены, что артист вообще никогда не был женат. Это не единственная тайна любимого артиста», — сказал в начале своей программы Борис Корчевников.

В конце эфира телеведущий снова поднял тему единственной жены Ефима Шифрина. «В колоде вашей судьбы есть еще много людей, о которых мы не успели поговорить. Но почему в этой колоде нет вашей бывшей жены. Почему вы вычеркнули ее из своей жизни и никогда прежде не говорили о ней. Об этом в судьбе Ефима Шифрина», — заметил Корчевников и пообещал раскрыть подробности позже.

Ранее в беседах с журналистами Ефим Шифрин отмечал, что у него никогда не было жены и детей. В то же время он отказывался отвечать, почему так и не встретил любимую женщину.

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