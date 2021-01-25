«Не понимает, что ребенку надо общаться с мамой»: Салтыкова негативно высказалась о новой жене Панина

Певица Ирина Салтыкова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ выразила уверенность, что новая жена актера Алексея Панина 40-летняя Ева Тарлакян не сможет заменить его дочери Нюсе, как ее все называют, родную мать. Как известно, девочка с родительницей не общается.

«А вы знаете, что многое зависит теперь и от вас, и от Алексея, чтобы его дочь общалась с мамой. Она вообще-то еще ребенок. Поговорите с Лешей. Сделайте так, чтобы девочка общалась с мамой». Ирина Салтыкова

Как добавила Ирина Салтыкова, ребенку в любом случае нужны оба родителя. «Алексей сам не сможет дочь полноценно воспитать. И Ева не сможет воспитать, потому что она не понимает, что ребенку нужно общаться с мамой. Она говорит, что мать не хочет выходить на связь с дочкой. Такого не бывает», — заверила певица.

Напомним, что Алексей Панин в 2008 году женился на фотомодели Юлии Юдинцевой. У них родилась дочь Аня. Вскоре пара распалась и у супругов началась борьба за наследницу. Изначально суд постановил, что дочь будет жить с мамой, но девочка вопреки этому решению жила с бабушкой. В 2017 году суд постановил, что девочка останется под опекой отца.

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