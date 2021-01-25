«Меня под замок никто не сажал»: оперная певица Мария Максакова переехала из Киева в Москву

Звезда решила вернуться на родину после нескольких лет жизни в другой стране.

23 марта исполнится четыре года со дня гибели мужа Марии Максаковой, экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Все это время Мария Максакова оставалась жить в столице Украины вместе с сыном Иваном, которого родила в браке с Денисом Вороненковым. Вдова тяжело переживала гибель мужа и даже назвала заказчиком его убийства своего экс-супруга, состоятельного бизнесмена Владимира Тюрина.

Между тем, мужчина после развода с Марией Максаковой самостоятельно воспитывал их общих сына и дочку. Мама не проявляла особого желания общаться с детьми. Вероятно, она начнет делать это теперь, когда поселилась с ними в одном городе.

На днях стало известно, что оперная певица покинула Киев и переехала в Москву.

«Я приехала, а почему я не могу этого сделать? — цитирует Марию Максакову kp.ru. — Я свободный человек, меня под замок никто не сажал».

По какой причине она приняла решение сменить место жительства, Мария Максакова не уточняет.

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