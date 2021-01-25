«Когда вижу его лицо, то представляю картинки из Интернета с ногой»: Бледанс высказалась о Панине

Как отметила актриса и телеведущая, она не понимает, зачем новая жена актера связала с ним свою жизнь.

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ негативно высказалась в адрес актера Алексея Панина. Недавно выяснилось, что он женился. Супругу звезды зовут Ева Тарлакян. Ей сорок лет.

«Я не понимаю, какие надо иметь в голове мысли, чтобы связать свою жизнь с таким человеком. Он выставил напоказ все, что можно. Я, когда вижу его лицо, то сразу представляю те картинки из Интернета с ногой и со всем остальным». Эвелина Бледанс

Как отметила Бледанс, дай Бог, чтобы новая жена Алексея Панина его перевоспитала. «Хочется пожелать набраться ей сил. Я знаю Лешу много лет. Он — артист. Эти тараканчики в его голове сидят все время. Раз, и опять скандал. Вы можете родить ему ребенка, которого потом у вас заберут. Так что хорошенько подумайте», — отметила Бледанс.

Напомним, что Алексей Панин — крайне противоречивая личность в мире шоу-бизнеса. Видео с его участием порой вызывают шок у окружающих и коллег.

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