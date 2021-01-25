«Настоящий борец!»: партнерша Давы по шоу «Танцы со звездами» восхищена его силой воли

Хореограф Дарья Палей и по совместительству партнерша экс-возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна по шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» призналась, что восхищена Давой. Восторги девушки связаны с тем, что молодой человек накануне вышел танцевать с ней на паркет с травмой, которую получил во время репетиции. Врачи рекомендовали Даве воздержаться от выступления, но он предпочел нарушить запрет, чтобы не подводить партнершу и поклонников. Это обстоятельство поразило Дарью Палей до глубины души.

«Спасибо, что смотрели вчерашний эфир! — написала хореограф в Instagram. — Он мог не состояться для нашей пары, но Давид Манукян нашел в себе силу воли станцевать, преодолевая боль. Настоящий борец! Мы старались для вас и будем танцевать для вас вновь».

Напомним, что после выступления Дава впервые прокомментировал разрыв с Ольгой Бузовой, обвинившей его в побоях и изменах. Экс-избранник теледивы дал понять, что ему больно говорить о случившемся.

Публичное заявление сделала и Дарья Палей, которую поклонники Ольги Бузовой обвиняют в том, что она якобы увела Даву у звезды. Танцовщица уточнила, что она счастлива в браке и вместе с мужем растит дочку, которой недавно исполнился год.

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