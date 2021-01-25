«Не проявляет инициативы»: жена Панина объяснила, почему его дочь живет с отцом и не общается с мамой

Жена актера Алексея Панина 40-летняя Ева Тарлакян в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему его дочь Нюся не общается со своей мамой, а живет с отцом в Испании.

«С мамой Нюся не общается категорически. Она не общается, не потому что Алексей запрещает, а потому что мама не проявляет инициативы. Там нет конфликта. Все суды уже прошли. Я познакомилась с Нюсей сразу, как сошлась с Алексеем. Эта девочка, в которую нельзя не влюбиться. Она очень открытый и коммуникабельный ребенок». Ева Тарлакян

Как отметила Ева Тарлакян, она пока не знает, как сложатся ее дальнейшие отношения с актером. «Когда есть любовь, то планы не строишь. Я не строю долгосрочных перспектив на десять лет, но хочу в будущем от него ребенка. Мне уже сорок лет. У Алексея есть ряд проектов, которыми он сейчас занимается. У него нет постоянного дохода. В Испании у них есть проект на русскоязычном радио. Уже было три эфира. У него еще есть часть денег от продажи квартиры. На них он и живет», — заметила женщина.

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