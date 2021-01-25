«За час подписалось 7000 человек»: Загитова объяснила, почему срочно закрыла свой Instagram

Пользователи социальных сетей накануне были удивлены — Алина Загитова, которая обычно не увлекается играми с фолловерами, неожиданно закрыла свой профиль в Instagram. Пользователям Сети удалось узнать из истории аккаунта в чем причина этого неожиданного поступка.

Оказалось, что ее страничка начала резко наращивать количество подписчиков, которое показалось ей подозрительным. Этот, казалось бы, приятный фактор, по мнению фигуристки, может иметь печальные последствия.

«За час на меня подписалось более семи тысяч человек. Мне сказали, что из-за этого мою страницу в Instagram могут заблокировать, и потом ее никак не возобновить. Поэтому я приняла решение закрыть свой аккаунт. Но это временно. И, пользуясь случаем хотелось бы сказать пару слов человеку, который делал все это. Спасибо, конечно, за внимание, но больше не надо», — сказала Алина.

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