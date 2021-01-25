«Пугачева дала мне сорок лет, а было намного меньше»: Шифрин объяснил, почему пошел в спортзал

По словам артиста, ему вдруг стало не нравиться свое отражение в зеркале.

Юморист Ефим Шифрин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему стал посещать спортзал, в котором раньше никогда не появлялся.

«Спортзал, качалка. Я бросил все это практически. Приседаю с утра и дай бог», — сказал ведущий программы Борис Корчевников.

«Я тебе скажу. Я был абсолютным антиподом себе нынешнему. Сутулый, слабый, очень рефлексирующий. Это и было поводом прийти в спортзал. Я по-разному это формулировал в разные этапы своей жизни. То я говорил, что мне не нравилось изображение в зеркале, то что Алла Пугачева при первой встрече дала мне чуть ли не сорок лет, а мне было намного меньше. Но в основе лежало недовольство собой, что уж тут скрывать». Ефим Шифрин

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Напомним, что Ефиму Шифрину сейчас 64 года. При этом он прекрасно выглядит. У него подкаченная фигура как у культуриста. Сам он часто в соцсетях выкладывает снимки с тренировок.

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