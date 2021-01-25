«Дочь смывала кровь с меня в ванной»: бывшая жена Гогунского об издевательствах актера

Бывшая жена актера Виталия Гогунского Ирина Маирко в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ сообщила шокирующие подробности из своей жизни с актером.

«Он после нашего расставания не поздравлял нашу дочь с днем рождения, 8 марта, Новым годом. Виталик, честно сказать, в жизни Миланы был редкий гость с самого рождения. Она к нему тянулась. У нас были выстроены отношения так, что папа классный, просто в космос летает, поэтому к ней не приходит. Он бил меня. Дочь смывала кровь с меня в ванной. Помню, ребенок обгорел в Сочи на отдыхе. Мы поссорились. В итоге я получила по зубам. У дочери просто стресс и паника тогда была. Она боится с ним общаться». Ирина Маирко

Сам Виталий Гогунский также пришел в студию программы. «Я не отказываюсь от алиментов. Оставил при расставании все бывшей жене. Сейчас с роялем переезжаю по съемным квартирам. Мы в процессе разговоров, чтобы я виделся с дочкой. Без хорошего отношения со стороны матери ребенок будет в эмоциональном напряжении, — заметил Кузя из «Универа».

Напомним, что в официальном браке Виталий Гогунский и Ирина Маирко были всего два года. Их дочь Милана появилась на свет в 2010 году.

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