Амазонка: Михалкова в ботинках челси, мужской рубахе и джоггерах устроила метание ножей

Юлия Михалкова, будучи в составе коллектива «Уральские пельмени» приобрела имидж рафинированной дамочки с лакшери-жизнью. Но, оказалось, что это не совсем про саму актрису. Девушка на самом деле не робкого десятка. В числе ее увлечений: русская баня с горячей парной и нырянием в снег, а также стрельба в тире. Девушка освоила как ружья, так и пистолеты.

Теперь артистка пошла дальше и занялась метанием ножей и других видов холодного оружия в цель. В личном блоге она показала, что уже довольно неплохо овладела воинственной техникой.

На занятия Юлия постаралась одеться аутентично ситуации, примерив мужскую рубаху, мощные челси и брюки джоггеры.

«Полезный навык! В жизни пригодится. Умею метать гром и молнии! Учусь метать ножи, вилки, гвозди, ножики, ножницы и карандаши», — прокомментировала она кадры.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Пользоваться боевым оружием необходимо исключительно в спортивных целях и под присмотром тренеров-профессионалов.

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