«Это была счастливая случайность»: новая жена Алексея Панина рассказала о жизни с актером

Новая жена актера Алексея Панина Ева Тарлакян в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о жизни с актером, который известен своими странными, а порой просто неадекватными поступками.

«Он переживает сильно очень после смерти матери. Он был близок с мамой. Она его всегда поддерживала. Она много для него сделала. Я сама потеряла отца недавно. Я его поддерживаю, как могу. Он не выпивает сейчас». Ева Тарлакян

Как отметила Ева Тарлакян, они познакомились год назад в общей компании. «Это была счастливая случайность. Расписались мы с ним 2 декабря прошлого года. Мы пока вместе не живем. Сейчас не просто уехать в Испанию, где он поселился. Но я оформляю необходимые документы», — заметила девушка.

больше по теме Алексей Панин показал свой испанский дом, в котором живет с дочкой и мамой Несколько месяцев назад актер уехал из России.

Напомним, что в начале января этого года Алексей Панин похоронил мать Татьяну Власову. Как известно, он уже почти год живет в Испании в местечке Аликанте. Вместе с актером проживает его дочь Нюся.

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