«Ларису Александровну догоняет»: 65-летняя Долина в тунике и легинсах запечатлелась с внучкой на репетиции

Лариса Долина в свои 65 лет выглядит потрясающе — в этом смогли убедиться коллеги, поклонники и телезрители во время церемонии вручения кинопремии «Золотой орел – 2021». Эстрадная дива появилась в роскошном платье-годе комбинированного фасона, которое подчеркнуло стройную фигуру певицы.

Долина и в повседневной жизни — цветущая и моложавая. На новых снимках, которые опубликовала ее единственная дочь Ангелина Миончинская, звезда сцены репетирует с девятилетней внучкой Сашей.

Певица позирует без макияжа и укладки, в тунике и черных легинсах. Но рядом с юной родственницей Долина бабушкой совсем не выглядит — внучка догнала ее по росту.

«Сашенька копия Ларисы Санны», «Боже какие же вы все красивые! Туника Ларисы Александровны просто огонь! Очень очень сильно люблю вас всех», «Сашуля как выросла, ростом Ларису Александровну догоняет», «Просто великолепные», — пишут в комментариях поклонники.

Внучка Долиной с ранних лет увлекается музыкой. Занимается с ней отец Юлии Началовой, поэт-песенник и композитор Виктор Началов. Кстати, бабушка вместе с внучкой уже выступали дуэтом — в одном из выпусков программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1».

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