«Я стану счастливым обладателем машины, домика в деревне и квартиры»: Панин о наследстве от матери

Актер Алексей Панин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, какое наследство ему достанется после смерти матери Татьяны Власовой, которая умерла от последствий коронавируса.

«Я первые день после ее смерти провел в агонии. Я что-то делал, наливал, пил. Второй день не помню вообще. Ну просто стерто все. Я был в Испании. Я просто звонил в Москву, а меня спрашивали – кремировать ее или нет. А я сказал, чтобы позвонили Джигурде. Он занимался похоронами. Она не хотела уходить. Хотела пожить подольше. Дочь на похороны не взял. Пускай бабушка будет для нее всегда живой. Не станет ей легче, если она приехала бы на похороны».

Алексей Панин

Кстати, Алексею Панину достанется неплохое наследство от матери. «Я стану через полгода счастливым обладателем ее машины, домика в деревне и двухкомнатной квартиры в Коньково», — сказал актер.

Напомним, что Алексей Панин в прошлом году вместе с дочкой уехал жить в Испанию. Они поселились в местечке Аликанте.

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