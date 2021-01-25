«Прекрасное фото!»: Цыганова, возлежа в мехах, запечатлела свою фундаментальную грудь в смачном декольте

Трудно поверить, что певице уже 57 лет.

Вика Цыганова на заре своей карьеры считалась одной из самых сексуальных артисток современности. В свои 57 лет она по-прежнему фантастически выглядит и вполне может конкурировать с юными красотками.

Лицо, волосы, стать и фигура у артистки действительно шикарные. Но особенно впечатляет поклонников звезды ее полнотелая грудь. В личном блоге Вика рискнула показать ее во всей красе, примерив дерзкое декольте и сделав кадр крупным планом.

При этом Цыганова не изменила самой себе: она предстала в мехах, парче и шелках, демонстрируя роскошь и приверженность царско-русскому стилю. Увидев это фото, один из фолловеров написал: «Вика! Ваш портрет должен написать Никас Сафронов». «Лучше Конюхов», — ответила ему звезда.

«Суперфотка», «Ах какая женщина! Прекрасная, симпатичная красотка», «Ох, Виктория! Что же вы делаете со мной!», «Виктория, красавица и умница! Прекрасное фото!», «Вы одна из самых очаровательных женщин в русском шансоне. Вы своей внешностью заставляете мужчин придумывать стихи», «В хорошей форме Вы, Виктория», — также прокомментировали пост почитатели ее таланта.

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