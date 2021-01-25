Блеснула загаром: Лопырева в пудровом платье со стразами показала изящные изгибы стройной фигуры

Модель и светская львица повеселилась в Москве, а потом снова улетела в теплые края.

37-летняя модель, телеведущая Виктория Лопырева не раз подчеркивала: она любит путешествовать. Важно, чтобы в поездке неподалеку был пляж с горячим песком и чистое море. К вечному лету она приучила и двухлетнего наследника Марка Лионеля, родившегося, к слову, в Майами. И в январе уже успела побывать на родине сына.

Недавно Лопырева буквально на пару дней прилетала в Москву. Повод оказался веский: день рождения ее подруги, дизайнера Анастасии Задориной. Для вечеринки длинноногая блондинка выбрала сверкающее стразами платье пудрового цвета, асимметрично скроенное и подчеркнувшее бронзовый оттенок кожи модели.

Девушка позировала с именинницей, показав изящные изгибы своей стройной фигуры и идеальных ног. Подписчики выразили восторг от увиденного.

«Что за бренд платья? Слишком красивое», «Самая красивая женщина на сегодняшний день», «Приятно смотреть на таких красоток», «Головокружительные», «Вы красавица! Восхищаюсь тем, какая Вы позитивная», «Вау! Шикарный наряд! Это кутюр?» — пишут фолловеры.

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