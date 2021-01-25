Рыдает в Испании: старшая дочь Грачевского убита от горя после смерти отца, которого простила

Писатель и близкий друг режиссера Бориса Грачевского Аркадий Инин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, почему его товарищ ушел от первой жены, а также о том, что старшая дочь режиссера Ксения, с которой он долгое время не общался, убита от горя после смерти родителя.

«Я могу сказать факты одни. Они прожили с первой женой Галей 35 лет. Галя — прекрасная женщина. Я с детства их знаю. И дочь Ксюшу прекрасно знаю. Я чуть со стула не упал, когда мне Боря сказал, почему они с женой расстались. Он заявил: «Мы расстаемся, потому что она не понимает мою душу художника». Микеланджело, блин».

Аркадий Инин

Как заметил Инин, то же самое повторилось в браке со второй женой Анной Панасенко. Девушка его якобы не понимала. «И только с Катей все у него получилось. Она — прелесть. Она поняла его душу художника. А Ксюшу он уволил, потому что она плохо работала в «Ералаше». Единственное, когда она узнала о его смерти, то позвонила директору программы Аркадию Григоряну. Она рыдала. А через два дня пришла ему от нее СМС со словами: «Спасибо, что ты поддержал». Их с матерью не было на прощании. Они уехали в Испанию на отдых, где сейчас и находятся», — заметил Инин.

Напомним, что Борис Грачевский умер в возрасте 71 года от последствий коронавируса. У него осталось четверо наследников от трех жен.

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