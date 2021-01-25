Не позволил этого сделать: старшая дочь Бориса Грачевского хотела стать директором «Ералаша»

Подруга режиссера Бориса Грачевского Светлана Туманова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, почему он рассорился с первой семьей.

«При разводе с первой женой Галей Боря унес 50 процентов «Ералаша». Это было их совместно нажитое имущество, поэтому они так все поделили. У них было заключено соглашение. Я не знаю, что там прописано. Сейчас часть прав на «Ералаш» теоретически делится между всеми его детьми». Светлана Туманова

Как отметила подруга Грачевского, Борис с женой были сильно обижены друг на друга при расставании.

«Мы много разговаривали с ним на эту тему, когда встречались в Москве. Боря в какой-то момент почувствовал себя ненужным в этой семье. Он общался только с сыном Максимом. Боря оформил развод и даже не предупредил первую жену. А дочь Ксения обиделась на него, потому что она хотела стать директором «Ералаша», а он не позволил», — заметила Туманова.

Напомним, что Борис Грачевский умер в возрасте 71 года от последствий коронавируса. У него остались четверо наследников от трех жен.

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