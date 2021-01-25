«Естественным путем родить не могла»: друг Началовой объяснил, почему она не подарила ребенка Фролову

По словам журналиста Дениса Сорокина, певица очень хотела еще раз стать мамой.

Друг певицы Юлии Началовой журналист Денис Сорокин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснил, почему звезда не подарила наследника своему бывшему мужу хоккеисту Александру Фролову. Отметим, что в последнее время в СМИ прошла информация, якобы певица заморозила в свое время яйцеклетку. Позже ребенка ее последнему бойфренду адвокату Вячеславу Кудре выносила суррогатная мать.

«Когда она была в браке с хоккеистом Александром Фроловым, то очень хотела стать мамой. Но у нее не получалось. А потом пошли у Киркорова дети, у Пугачевой. Она очень радовалась этому. Но естественным путем родить она не могла. У нее были серьезные проблемы со здоровьем. Она в принципе могла заморозить яйцеклетку. Но кто бы дал ее Кудре? Он же не официальный муж ее». Денис Сорокин

Как отметил Сорокин, с Кудрей у Началовой был больше пиар-роман.

«Никаких отношений серьезных там не было. Просто Кудря поддержал семью Началовых после смерти Юли. Он пришел на день рождения Веры Алдониной со своим ребенком», — заметил Сорокин.

Отметим, что представители Началовой назвали информацию о рождении ребенка у Началовой бредом. Сам Кудря отмечал, что у него есть сын, но он уже давно появился на свет.

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