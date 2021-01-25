«Я не могла дышать»: Кудрявцева из домашней кровати с тростью в руках рассказала о своей травме

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о своей травме, которую она получила несколько дней назад. Звезде теперь три недели нельзя вставать. У нее перелом крестца.

«Придется полежать какое-то время. Я, скажу честно, не свежа как майская роза. Подписала бумагу, что отказываюсь от госпитализации. Вставать можно только в туалет. Я это делаю с помощью вот такой красивой трости. Хоть что-то радует». Лера Кудрявцева

По словам Кудрявцевой, в момент происшествия она была дома вдвоем с дочкой.

«Полезла на чердак, благополучно слезла. У нас дома лестница выдвижная. Там такая палка с крюком дома есть специальная. Я сломала крюк под давлением палки. В итоге у меня ноги полетели вперед. Я упала на спину и получила сотрясение мозга. Причем на руки дочки, которая рядом стояла. Я лежала на спине, не кричала, чтобы дочку не напугать. Я дышать не могла. У меня не было рядом телефона. Час лежала на спине.

Потом вернулся муж и меня стал поднимать. Он считал, что у меня нет перелома. В итоге я вызвала врачей. Поехали на МРТ и там сказали, что перелом крестца в трех местах. В больнице выяснилось, что у меня еще и компрессионный перелом позвоночника», — заметила Кудрявцева.

Отметим, что программу «Звезды сошлись» пока в одиночку ведет Антон Привольнов. Именно он пришел на смену трагически погибшему в авиакатастрофе Александру Колтовому.

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