«Огненные ляжки»: Анна Цуканова-Котт обнажила роскошные формы на пустынном пляже Египта

Звезда «Восьмидесятых» и «Мажора» Анна Цуканова-Котт рассказала о своем отдыхе, который поначалу не складывался. Актриса планировала провести отпуск на Бали, однако его закрыли для туристов. Из-за этого звезде пришлось очень быстро изменить направление и полететь в Шарм-эль-Шейх в Египте.

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На Синайский полуостров артистка прибыла с подругой Аглаей Тарасовой, сыгравшей главную роль в фильме «Лед». Однако через неделю Анна осталась в отеле без спутников.

«Я переехала в комфортный отель, чтобы провести здесь одну неделю в полном одиночестве! Это была моя мечта! Я давно хотела оторваться от московской суеты, остановить свою активную социальную жизнь, выдохнуть, помолчать и послушать себя наконец-то. P.S. Хотела отфейстюнеть правую ляжку, но в последний момент передумала. Так что ловите фото без фотошопа! Красивый фильтр #suxov не считается», — написала в лично блоге Цуканова-Котт.

В кадре звезда предстала в купальнике оттенка индиго на фоне абсолютно пустынного пляжа. А своим комментарием она спровоцировала соответствующие высказывания фолловеров.

«Ты прекрасна с ляжкой», — отметилась ведущая Анна Чапман.

«Ой, да ладно, хорошая ляжка», «А что правая ляжка то? Очень хороша! Как и все остальное», «Ты прекрасна, и ляжка без фотошопа, тоже прекрасна», «Огненные ляжки, фигура завораживает», — также откликнулись пользователи Сети.

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