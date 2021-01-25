Во всем блеске: Лорак для выхода на сцену выбрала черное платье с сияющими стразами

Народная артистка Украины 42-летняя Ани Лорак Новый год встретила в столице Родины. Вместе с 9-летней дочкой Софией от предыдущего брака с турецким бизнесменом Маратом Налчаджиоглу они не только отпраздновали наступление 2021 года, но и много гуляли, играли в зимние игры, наслаждаясь каникулами.

Завершившийся отдых ознаменовался началом выступлений. И в прошедший уикенд Ани Лорак дала концерт в одном из столичных заведений. Выступить перед поклонниками эстрадная дива решила в силуэтном платье с длинными рукавами, усыпанном сияющими стразами.

«Перед выходом на сцену», — подписала селфи звезда.

Поклонники в комментариях оценили образ своей любимицы. Они отметили, как ослепительно выглядит певица – и платье, и укладка, и макияж многие назвали шикарнейшим.

«Ну до чего же вы красивая», «Красивая очень», «Шикарнейшая! Настоящая дива!», «Я влюбилась в это фото! Очень красивая! Ваш взгляд.. невероятный! прекрасного вечера!», «Сногсшибательная», «Каролиночка какая Вы красивая! Не налюбоваться, прелесть!», — пишут люди.

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