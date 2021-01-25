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Собчак с «дулькой» на голове и в красном трико по фигуре устроила танцы на Мальдивах

Ведущая энергично подвигалась возле виллы под душем и в ванне.

Собчак с «дулькой» на голове и в красном трико по фигуре устроила танцы на Мальдивах
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак отправилась с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном на Мальдивы. Здесь светская львица не только насладилась курортным отдыхом у побережья и бассейна, но и не забыла про занятия йогой.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

«Тут она заходит шикарно», — поведала звезда.

Естественно, Ксения Анатольевна не была бы сама собой, если бы обошлась без своего фирменного юмора. Возле своей виллы она сняла забавный ролик с энергичными танцами под песню Александра Гудкова «Аквадискотека».

Сделав из волос «дульку», и примерив красное облегающее трико с белой принтованной туникой, она устроила танцы. Блондинка постаралась двигаться в соответствии со смыслом музыкальной композиции, поэтому порадовала своей неотразимой хореографией вначале в ванне, а потом под душем.

«Звезда вечеринок», «Почему мне так смешно?», «Балет «Тодес» не иначе», «Волочкова тихо плачет в сторонке», — прокомментировали клип Ксении пользователи Сети.

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Александр ГудковКсения СобчакКсения Собчак последние новостиМальдивы