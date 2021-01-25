«Ко мне в душ ходит»: Боня вслед за Бородиной показала комнату дочери

Экс-звезда «Дома-2» продолжила рум-тур по помещениям своих апартаментов в Монако.

Недавно 41-летняя Виктория Боня провела экскурсию по своему роскошному жилищу, в котором она вместе с дочкой поселилась в Монако. Апартаменты с видом на море, горы и старинный замок, с обширной террасой и отдельными помещениями для различных нужд, включая коллекционирование обуви, устраивают светскую львицу полностью.

Вслед за Ксенией Бородиной, показавшей, как живут ее дочери Маруся и Теона, Боня решила заглянуть с видеокамерой в комнату дочери, восьмилетней Анджелины. Девочки дома не было, и мама смогла спокойно заснять обстановку спальни.

Посреди спальни стоит большая кровать с балдахином, украшенным бабочками, – девочка часто играет на ней с подружками.

«Я ее приучаю самой убираться, кровать заправлять, поэтому заправлена кровать так, как она может заправлять ее, к самостоятельности», — объяснила Боня.

Небольшая, но уютная детская – практически без игрушек. Зато есть отдельный выход на любимую террасу Бони.

«Здесь у нее большое окно, выход на террасу, — показала стеклянные двери Боня. – И гардероб, гардероб Анджелишки».

Мама распахнула платяной шкаф дочки, наполненный платьями и костюмами люксовых брендов. Но оказалось, что Анджелина не любит их носить, предпочитая «штаны с вытянутыми коленями»: «И больше ничего не нравится», — вздохнула мама, подметив, что скоро придется раздавать платья.

Заглянула Боня и в ванную комнату. Это оказалось небольшое светлое помещение с раковиной и душевой кабинкой, совмещенной с мини-ванной.

«Часто в Европе вот такие маленькие ванночки встречаются», — объяснила светская львица. И добавила: «Я вот люблю душ. Дочка ко мне тоже в душ ходит».

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