«Рвущиеся пленницы»: Чехова показала, как колышется ее наливная грудь во время игры с мопсом

43-летняя Анфиса Чехова запомнилась многим телезрителям по шоу на ТНТ «Секс с Анфисой Чеховой». И этот образ теперь трудно переломить, любой ее поступок теперь воспринимается с клубничным окрасом.

Нужно отметить, что и сама звезда любит подразнить поклонников, то и дело разжигая в их сердцах огонь снимками в бикини или белье. Недавно она выложила в личный блог фото в черных кружевах из собственной ванной.

А теперь обнародовала кадры, на которых снят, казалось бы, вполне невинный сюжет о том, как она играет со своим мопсом Картошкой. Однако на первом плане оказалась ее великолепная грудь, которая очень эффектно колыхалась во время этих забав. Сей момент не остался незамеченным публикой.

«Вот это рвущиеся на свободу пленницы!», «Ох, какие шикарные», «Вау-вау, полегче, Анфиса!», «Собака прям расшевелила красоту», — отметились пользователи Сети.

Смотрите также