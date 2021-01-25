Угрюмая компания: Карпович втайне от Муцениеце провела выходные с детьми Прилучного

Слухи о том, что новая актерская пара в лице Мирославы Карпович и Павла Прилучного уже в разладе не подтвердились. Накануне их видели в супермаркете в сопровождении детей «Мажора» и Агаты Муцениеце, его бывшей жены.

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Как пишет «Комсомольская правда», скорее всего, звезда сериала «Папины дочки» пыталась наладить отношения с Мией и Тимофеем. Но выходило это у нее неважно. Девочка и мальчик, несмотря на огромное количество покупок, включая игрушки, выглядели довольно угрюмыми и не особо хотели контактировать с потенциальной мачехой.

«Агата, конечно же, негативно отреагировала бы на это», — прокомментировал КП выход в свет Карпович с детьми Муцениеце друг Прилучного.

Как пишет издание, артист живет с новой пассией в одном доме, однако мир их не берет. Люди из окружения пары говорят, что они постоянно ссорятся. Кроме того, вещи Мирославы уже не раз оказывались на улице.

Напомним, звезды «Закрытой школы» разошлись официально в июне 2020-го года.

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