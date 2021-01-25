«У нас было общее прошлое»: Вайкуле сообщила о смерти стилиста Пугачевой

В разное время Александр Шевчук работал с двумя эстрадными дивами, а также многими другими селебрити.

66-летняя певица Лайма Вайкуле сообщила у себя в микроблоге печальную новость. Умер Александр Шевчук — прославленный эксперт моды, обладатель премии «Овация», который за свою 28-летнюю карьеру работал со многими выдающимися знаменитостями, среди которых Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Анна Нетребко, Лариса Долина и многие другие. Лайма Вайкуле тоже долгие годы доверяла мастеру свой имидж.

«У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться…» — написала Вайкуле.

Лайма Вайкуле разместила общее фото с Александром, подписав, что «его больше нет с нами».

Подписчики звезды принесли ей глубокие соболезнования. Александру Шевчуку было 54 года.

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