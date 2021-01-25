«Я буду стараться целый день»: экс-муж Гагариной выяснил, кем хочет стать их трехлетняя дочка

Малышка Мия сначала назвала себя художником, но решила все-таки пойти в музыкальном направлении.

Певица Полина Гагарина — дважды мама. У звезды от первого брака с актером Петром Кисловым растет 13-летний сын Андрей, а также трехлетняя дочка Мия, отцом которой является звездный фотограф Дмитрий Исхаков. Несмотря на то что в прошлом году пара оформила развод, отце регулярно видится с малышкой и обожает проводить с ней время.

В выходные Исхаков снова повидался с дочкой. На этот раз они вместе рисовали и размышляли о будущей профессии девочки. Сначала Мия проявила себя оригинальным художником, изобразив лошадь желтым цветом.

А позже решила, что станет дирижером. Но отец предупредил, что ей ради этого придется долго и много стараться.

«Я буду стараться целый день, пожалуйста, я очень хочу стать дирижером! Я буду учиться целый день», — пообещала трехлетняя наследница.

Напомним, Исхаков и Гагарина в браке прожили почти шесть лет, но, по слухам, расстались намного раньше. Что именно стало причиной разлада в семье, до сих пор не известно.

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