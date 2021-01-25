«Несколько дней или даже неделю»: Волочкова рассказала, как любит отмечать день рождения

Звезда отечественного балета, экс-солистка Большого театра Анастасия Волочкова 20 января отметила юбилей. Танцовщице исполнилось 45 лет. По этому случаю артистка устроила настоящее пиршество с приглашением друзей, родных и прессы.

День рождения остался далеко позади, но Волочкова решила не переставать отмечать.

«Я люблю праздновать по несколько дней или даже неделю. Я вообще люблю настроение праздника и люблю создавать атмосферу праздника сама», — заметила звезда.

Поэтому практически каждый день балерина принимает подарки и поздравления с юбилеем, а также празднует в кругу друзей. И накануне она отправилась в караоке-клуб, чтобы весело провести досуг.

«Прекрасно мы тут проводим время с хорошими людьми. И караоке уютное и красивое», — рассказала с места событий артистка.

Для выхода в свет Волочкова выбрала декольтированное мини-платье с серебристым декором, подчеркнувшее ее стройную фигуру и длинные ноги.

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