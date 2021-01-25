Крохотные пальчики: Топурия показала нежные моменты общения с новорожденным сыном

Певица стала мамой во второй раз 21 января 2021 года.

34-летняя солистка группы «А-Студио» Кети Топурия стала мамой во второй раз. 21 января у нее родился сын от Льва Деньгова, которого назвали Адамом. И звезда, и ее наследник чувствуют себя хорошо и привыкают друг к другу.

больше по теме «Адам»: Кети Топурия показала крохотные пяточки новорожденного малыша Певица накануне стала мамой во второй раз и подарила мужу Льву Деньгову наследника.

Сладкие минуты общения с новорожденным Топурия показала в своих stories в микроблоге. Девушка нечасто балует фолловеров такими кадрами, но на этот раз не удержалась: она сняла крохотный кулачок малыша в своей руке, нежно перебирая пальчики сына. Анимация в виде сердечка стала признанием мамы в любви к младенцу.

Напомним, Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова осенью прошлого года. при этом она уже была глубоко беременна, но старалась не афишировать свое интересное положение.

От первого брака с Львом Гейхманом у певицы есть первенец — пятилетняя дочка Оливия, которая ждет с нетерпением встречи с маленьким братиком.

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