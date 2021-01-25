«Кто парится, тот не старится»: Бородина в чане с травами засветила пышное декольте

Телеведущая Ксения Бородина после закрытия реалити-шоу «Дом-2», в котором она проработала с момента его основания, не покинула канал ТНТ. Девушка продолжила вести проект «Бородина против Бузовой», который стал более социальным и острым. Чтобы отснять новые выпуски, брюнетке пришлось довольно серьезно поработать — график выдался напряженный, снимали по несколько тем за день.

В конце недели Бородина подарила себе отдых в загородном комплексе. Вместе с лучшими подругами и детьми девушка отправилась в баню, где не только весело, но и полезно провела время.

«Кайф! Кто парится, тот не старится! Баня — мать вторая или мать родная! Баня все грехи смоет, а какие вы знаете прибаутки про баню?» — подписала фото Бородина.

Позируя в чане с травами, Бородина засветила пышное декольте в купальнике, одна лямка которого игриво сползла с плеча. На голову красавица установила корону из еловых веток.

«Ох, красота ! С легким паром!», «Ксения,вы очень эффектная! Фотка — огнище!», «Красивая какая», «Красотка!!! Как всегда, на высоте», «Шапка из елки! Вам идет!», «Ксюша!Вы замечательная! Вы такая красивая! Женственная! Настоящая», — отреагировали поклонники в комментариях.

Смотрите также