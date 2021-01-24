«Телефон – скрытая камера»: певица Алсу тайком сняла дочь Микеллу, поющую в роскошных интерьерах

Певица Алсу гордится вокальными талантами своей дочери Микеллы Абрамовой. Звездная мама хочет, чтобы ее восхищение наследницей разделяли и ее подписчики. В Instagram Алсу разместила видео, на котором сняла Микеллу в момент занятия вокалом.

Девочка поет, аккомпанируя себе на пианино. Она настолько увлечена процессом, что не замечает ничего вокруг. Этим воспользовалась мама Микеллы. Алсу тайком от дочери сняла видео, надеясь, что девочка ее правильно поймет и не осудит за самоуправство.

«Тот момент, когда телефон — скрытая камера. Надеюсь, мне не влетит», — подписала видео Алсу.

Звездная мама, разумеется, немного кокетничает, когда говорит о своих опасениях поссориться с дочкой из-за тайного видео.

Алсу отметила аккаунт дочери в своей публикации, чтобы как раз обратить внимание наследницы. Не исключено, что певице хочется, чтобы Микелла прочитала восторженные комментарии поклонников, которые те оставляют под видео.

«Какая талантливая девочка! И всегда поет такие сложные произведения!», «Очень хорошо поет девочка! Браво», «Как хорошо, когда ребенок делает все в удовольствие», — высказываются в Сети.

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