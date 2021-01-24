Просто бомба: Дарья Пынзарь в кроп-топе и микрошортиках попрощалась с Майами

Американские каникулы семейной пары – выпускников проекта «Дом-2» Дарьи и Сергея Пынзарь подошли к концу. Супруги готовятся к длительному перелету в из Флориды в Москву.

Дарья Пынзарь озаботилась тем, как бы ей хорошенько выспаться в самолете, ведь в столице ее ждут дела, и времени на адаптацию нет.

«Летим в Москву, самое главное — попробовать поспать в самолете и наладить режим дня и ночи. Прилетаем утром и сразу по делам, значит, надо поспать в самолете, а мой организм думает, что еще первая половина дня», — поделилась переживаниями блондинка.

Пост она сопроводила умопомрачительным фото, на котором позирует в микрошортах из денима и кроп-топе. Длинные ноги, пышный бюст, тонкая талия и белокурые локоны, струящиеся по плечам – все это делает Дарью Пынзарь похоже на куклу Барби.

На это же обратили внимание некоторые подписчики мамы двух сыновей. Они упрекают Дарью в обилии фотошопа.

«Отлично выглядишь, красотка», «Даша, вы очень хорошенькая», «Кроп-топ просто бомба, но зачем так много фотошопа?», «Ты, конечно, клевая, но почему у тебя голова не по центру?» — задаются вопросом фолловеры Дарьи Пынзарь.

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