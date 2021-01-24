«Погода располагает»: Сергей Безруков с сыном и дочкой слепил снежную бабу

Актер и театральный режиссер Сергей Безруков вместе с женой, режиссером Анной Матисон воспитывает двоих детей – четырехлетнюю дочку Машу и сына Степана, которому два года.

Сергей Безруков часто показывает в Instagram милые фото и видео, демонстрирующие семейную идиллию. В браке с Анной Матисон артист чувствует себя по-настоящему счастливым.

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В эти выходные звездная семья весело провела время. Во время прогулки с детьми Сергей Безруков и Анна Матисон вылепили снежную бабу и снежного деда.

Актер показал в Instagram фрагменты, запечатлевшие, как создаются фигуры. Наследники звездных родителей с удовольствием включились в процесс и помогали маме и папе творить.

«Погода располагает, дорогие мои, хорошие! Мокрый снег. Лепим снежную бабу. Всем добра, здоровья, берегите себя и своих близких», — написал под видео Сергей Безруков.

Поклонники нашли арт-объекты из снега невероятно креативными.

«Снежная баба у вас получилась красавицей», «Сергей Витальевич, а вы шутник. Хорошая баба получилась. Креативненько», «Сергей, а баба-то мощная получилась! Такая точно коня остановит», — высказываются в Сети.

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