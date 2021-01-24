«Как Алла Пугачева когда-то»: завившую кудри Юлию Барановскую сравнили с Примадонной

Юлия Барановская показала в Instagram дерзкий образ, в котором собралась отправиться на вечернее мероприятие.

Обычно отличающаяся продуманными сдержанными образами и неброским макияжем, телеведущая сделала завивку и яркий мейкап. Роскошные кудри превратили Юлию Барановскую в дерзкую красотку, готовую на подвиги.

«Вечер обещает быть», — интригующе написала теледива в Instagram, добавив смайлики в виде пламени.

Публикацию звезда сопроводила целой галереей снимков, на которых запечатлена с роскошной копной кудрявых волос. Так что, рассмотреть прическу и макияж Юлии Барановской можно во всех деталях.

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Поклонники телеведущей признались, что с кудрями она выглядит очень органично. А некоторые нашли, что Юлия на фото похожа на Аллу Пугачеву в молодости.

«Прямо как Пугачева когда-то. Ну, прям красотка от бога», «Кучеряхи вам очень идут», «Красотка», «Классная», «Шикарная», «Прическа – супер», «На Пугачеву похожа», — высказываются фанаты Юлии Барановской.

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