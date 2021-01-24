«Великолепно!»: Стриженова пришла в восторг от вида Орловой в халатике и тапочках

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова эти выходные решила провести в Санкт-Петербурге. Два дня звезда наслаждалась прогулками по Северной столице, посещала музеи и знаковые места прекрасного города.

Поселилась Ольга Орлова в одном из отелей, расположенных в самом центре Санкт-Петербурга. В номере теледивы шикарная терраса, которая выходит прямо на Исаакиевский собор. Ольга Орлова воспользовалась случаем, чтобы сделать эффектное фото на память.

Звезда запечатлелась на террасе прямо в банном махровом халате и белых тапочках. За спиной Ольги – величественный «Исакий».

«Мой любимый гостиничный номер в Петербурге с террасой на Исаакиевский собор. Красота же?! Мне кажется, я тут как Каспер, повисший на балконе», — подписала Орлова снимок.

Одной из первых на нестандартное фото звезды откликнулась коллега Ольги Орловой, телеведущая Екатерина Стриженова.

«Кто фотограф? Великолепно!» — прокомментировала она.

В восторг от увиденного пришли и обычные поклонники Ольги Орловой.

«Если у человека внутренняя гармония и красота, то и вокруг все будет ему соответствовать. Олечка, вы безупречны», «Вы, Оленька, красотка», «Как ангел вы здесь, Оля», — высказываются в Сети.

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