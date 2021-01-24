«Опять на свидание»: Дмитрий Шепелев рассказал о бурной личной жизни до встречи с Жанной Фриске

Известный шоумен Дмитрий Шепелев, которому 25 января исполнится 38 лет, похвастался в Instagram весьма насыщенной личной жизнью, которая происходила у него десять лет назад.

«В этот день ровно 10 лет назад в 2011 году я сбежал из Москвы от одной милой, но очень настойчивой барышни в Церматт (это Швейцария), чтобы вдоволь оттянуться в горах с друзьями. Вернулся назад я, кажется, в марте и снова улетел, куда не помню, кажется опять на свидание», — рассказал Дмитрий Шепелев.

Поклонники поразились такой прыти телеведущего. Многие рассмотрели на архивном фото из Швейцарии, которым он проиллюстрировал пост-воспоминание, блондинку в отражении в зеркале. Подписчики предположили, что из Москвы он сбежал от одной девушки к другой.

Вероятно, после этих «перебежек» Дмитрий Шепелев закрутил роман с ныне покойной певицей Жанной Фриске. Напомним, о том, что их связывают искренние чувства, Дмитрий и Жанна объявили в 2012 году. А в апреле 2013 года на свет появился сын пары Платон.

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Сейчас Дмитрий Шепелев живет вместе с новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой и строит с ней совместные планы на жизнь.

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