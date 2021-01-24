«Оставаться человеком»: Навка обозначила свое жизненное правило

Татьяна Навка в своем Instagram часто рассуждает на тему отношений, личностного развития. На этот раз она решила поделиться с фанатами своим главным жизненным правилом. Его она подкрепила словами великого философа Аристотеля.

«Единственное правило в жизни, по которому нужно жить – оставаться человеком в любых ситуациях», — написала Навка.

Фанаты спортсменки бурно отреагировали на публикацию.

«Мы все стали забывать, что такое человечность. А это самое важное в жизни!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Татьяна Навка замужем за Дмитрием Песковым, которому родила дочь Надежду. Девочка, как и звездная мама, увлекается фигурным катанием, а также успевает заниматься балетом.

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