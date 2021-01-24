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День рождения: Климова отмечает праздник в кругу друзей

Актрисе исполнилось 43 года.

День рождения: Климова отмечает праздник в кругу друзей
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram

Екатерина Климова отмечает свой день рождения. 24 января ей исполнилось 43 года. В своем микроблоге актриса показала торт, который ей подарила близкая подруга Татьяна Лютаева.

Напомним, что в прошлом году Климова развелась с третьим мужем – Гелой Месхи, которому пять лет назад родила дочь Беллу. Кроме того, у актрисы растут еще трое детей. Старшей дочке Елизавете недавно исполнилось 18 лет, а сыновьям от актера Игоря Петренко – Матвею и Корнею – 14 и 12 лет, соответственно.

Летом прошлого года Екатерина снималась в продолжении сериала «По законам военного времени». Его съемки почти все лето проходили в Калининграде.

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