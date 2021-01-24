«Новый этап»: Антон Привольнов проведет эфир «Звезды сошлись» без Леры Кудрявцевой

Телеведущая все еще на больничном из-за недавней травмы.

На днях стало известно, кто заменит погибшего осенью минувшего года Александра Колтового в качестве соведущего программы НТВ «Звезды сошлись» Леры Кудрявцевой. Новым ведущим проекта стал журналист Антон Привольнов, хорошо известный широкой общественности по работе на Первом канале.

Накануне состоялась запись первой программы «Звезды сошлись» с Антоном Привольновым в роли соведущего.

«Новый этап. Сегодня в 20.10 на НТВ. Ну а после жду ваши комменты. P.S. Давно я не носил пиджаки», — написал Антон Привольнов в Instagram, анонсировав программу.

Между тем, дебютировать на экране НТВ журналисту пришлось одному. Лера Кудрявцева находится на больничном из-за недавней травмы. Блондинка упала дома и сломала крестец.

Но в эфире программы «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева в это воскресенье все же появится. Как сообщает «Комсомольская правда», телеведущая выйдет на связь со студией передачи из своего загородного дома. Блондинка расскажет о самочувствии.

Напомним, что недавно Лера Кудрявцева переболела коронавирусом. Болезнь помешала планам звезды, которая псобиралась провести новогодние каникулы с семьей в Дубае.

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