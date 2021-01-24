«Я привлек Гарика»: Максим Галкин показал, как вместе с сыном отремонтировал порог в одной из комнат замка

Казалось бы, у Аллы Пугачевой и Максима Галкина достаточно средств для того, чтобы пригласить специалистов, которые могли бы устранить образовавшиеся незначительные недочеты в замке. Но нет, звездная пара предпочитает по возможности справляться сама, да еще и привлекает к работе по дому наследников Гарри и Лизу.

больше по теме Скрытый механизм в стене: Галкин вместе с сыном Гарри устроил «операцию» по замене лампочек

Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором запечатлел, как с помощью сына отремонтировал расшатавшийся порог в одной из комнат замка.

«Прокручивается? – спрашивает в кадре Максим и Гарри. — Здесь надо чопики забить. Давай, почисть щель, мы туда забьем сейчас что-нибудь. Пойдем, найдем».

Отец и сын спустились в подвал замка, нашли там брусок и выстрогали из него чопики. Гарик с удовольствием помогал отцу, с готовностью и вполне умело управлялся с шуроповертом.

«Расшаталась металлическая пластина, закрывающая стык между паркетом комнаты и лестничной площадки. Я привлек Гарика, чтобы закрепить порог. Он был в восторге!» — рассказал под видео Максим Галкин.

Поклонники звездной семьи признались, что восхищены тем, как Гарри прекрасно справляется с поставленной отцом задачей, при этом понимая, что такое поведение сына – заслуга его родителей.

«Максим, вы супер папа!», «Не у каждого такой папа есть. Так по-доброму приучает детей к труду», «Правильное воспитание», — высказываются в Сети.

Смотрите также