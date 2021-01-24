«Шикарная женщина»: Чехова запечатлелась в ажурном лифе и трусиках, блеснув соблазнительными изгибами

После новогодних каникул Анфиса Чехова решила не ехать за рубеж, а отправилась в Сочи. Там телеведущая набирается сил, а моментами отдыха делится в своем микроблоге. Кроме того, не забывает блеснуть и своей фигурой. Ранее она рассказывала, как смогла сбросить лишние килограммы. Оказалось, что все дело в правильном питании.

На этот раз Чехова опубликовала в своем Instagram фото, на котором позировала в ажурном нижнем белье, блеснув соблазнительными формами.

«Шикарная женщина! Классно! Белье красивое! Очень красивая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в конце прошлого года Чехова отметила свое 43-летие. Свою личную жизнь телеведущая скрывает от публики. Известно только, что несколько лет назад она рассталась с отцом своего сына Гурамом Баблишвили.

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