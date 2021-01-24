«Божественная»: Лопырева подразнила пышным бюстом в мокрой майке трендового оттенка

На днях Виктория Лопырева побывала в Москве, где повеселилась на дне рождения своей подруги Анастасии Задориной. Сразу после вечеринки блондинка вновь улетела в теплые страны – на этот раз в Дубай. Там ее ждал сын Марк Лео, а вот муж Игорь Булатов занят своей новой должностью в Республике Коми и теперь проводит с семьей меньше времени.

В своем Instagram модель опубликовала ряд откровенных снимков. На кадрах Виктория позировала в бассейне, блеснув пышным бюстом в желтой майке. Этот оттенок в сезоне, по словам модных экспертов, один из самых трендовых. Фанаты остались под впечатлением от таких откровенных фото.

больше по теме Рекомендовал Васильев: Лопырева пополнила свой гардероб модной дубленкой оттенка кэмел В таком виде звезда предстала в Дубае.

«Вау, красотка! Божественная! Нереальная красотка!» — писали пользователи Сети.

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