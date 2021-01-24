Редкий выход: Игорь Петренко и его жена, облаченная в платье-халат с бахромой, засветились на светском мероприятии

В минувшую пятницу в Москве состоялась церемония вручения престижной кинопремии «Золотой Орел-2021». Знаковое светское мероприятие посетили звезды российского театра и кино первой величины.

Среди гостей церемонии был и экс-супруг актрисы Екатерины Климовой Игорь Петренко. На вручении премии он появился не один, а в сопровождении своей красавицы-жены Кристины Бродской. На красной дорожке церемонии звездные супруги держались за руки и выглядели очень счастливыми.

Оба были одеты в строгие наряды. Игорь Петренко выбрал классический костюм с галстуком-«бабочкой», а его супруга облачилась в иссиня-черное платье-халат с запахом, еще одной стильной изюминкой которого стал пояс, отороченный бахромой.

Стоит отметить, что Игорь Петренко и Кристина Бродская нечасто выходят в свет. Пара не очень любит массовые мероприятия, к тому же у обоих много работы и забот, связанных с воспитанием трех дочерей. Игорь Петренко еще и умудряется находить в плотном графике время на общение с сыновьями Матвеем и Корнеем, рожденными во втором браке актера — с Екатериной Климовой.

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